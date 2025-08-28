Hâl Yasası’nda Değişiklikler Geliyor

MARKETLER ÜRETİCİLERE YER TAHSİSİ YAPACAK

Tarım sektöründe uzun süredir tarladan markete kadar yükselen fiyatlara yönelik çözüm arayışları devam ediyor. Bu doğrultuda hazırlıkları süren Hal Yasası, kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte marketler, sebze ve meyvelerin bir bölümünü üreticiden doğrudan almakla yükümlü olacak. Bu oranın, toplam sebze-meyve standının en fazla yüzde 20’si olarak belirlenmesi planlanıyor.

CEZALAR ARTIRILIYOR

Yükümlülüklere uymayan perakendecilere her yıl 50 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, üreticilere yönelik kira, arsa, depolama ve nakliye desteği sağlanacak. Aynı hal içindeki komisyoncular arasında mal devri ve satışı yasaklanacak. Piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edilen kişiler için para cezası artırılacak; ceza 177 bin liradan 1 milyon liraya yükselecek. Bozulmuş ürünleri uygunsuz alanlara atanlara ise 200 bin lira ceza uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bu düzenlemenin 1 Ekim’den sonra Meclis’e sunulması bekleniyor.