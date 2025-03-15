Haaland Premier Lig’de Rekor Kırdı

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Manchester City ile Brighton, Premier Lig’in 29. haftasında karşılaştı. Etihad Stadium’da gerçekleşen bu karşılaşma, 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Maçtaki kritik anlardan biri, Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland’ın performansıydı.

Mücadelenin 11. dakikasında penaltı atışını kullanan Norveçli futbolcu, topu ağlara göndererek Premier Lig tarihinde 100 gol katkısına en az maçta ulaşan oyuncu olmayı başardı. Şu ana kadar 84 gol ve 16 asist ile dikkat çeken Haaland, bu başarıya ulaşmak için sadece 94 maçta mücadele etti. Önceki rekorlarını elinde bulunduran oyuncular arasında Alan Shearer, 100 gol katkısını 100 maçta; Eric Cantona ve Mohamed Salah, 116 maçta; Sergio Aguero ise 118 maçta elde etmişti.