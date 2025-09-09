Hac Kayıt İşlemleri 21 EYLÜL’e Uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanından Açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi. Erbaş, vatandaşların bu işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Yoğun Talep Nedeniyle Uzatma

Ali Erbaş, yaptığı açıklamada “2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı” ifadelerini kullandı. Vatandaşların işlemlerini bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerektiğini vurguladı.