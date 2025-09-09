Gündem

Hac Kayıt Süresi 21 Eylül’e Uzatıldı

HAC KAYIT VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ UZATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül’e kadar uzatıldığını belirtti. Erbaş, vatandaşların bu işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini ifade etti.

YOĞUN TALEP NEDENİYLE UZATILDI

Ali Erbaş, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler” dedi.

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmek istiyor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son beş karşılaşmada galip gelemedi; son zaferini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'ye karşı elde etti.
İspanya, Soykırımı Göz Ardı Etmeyecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırım planını destekleyerek, Gazze konusunda kayıtsız kalanları tarih önünde hesap vereceğini belirtti.

