Hac Kayıt Süresi 21 Eylül’e Uzatıldı

HAC KAYIT VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ UZATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül’e kadar uzatıldığını belirtti. Erbaş, vatandaşların bu işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini ifade etti.

YOĞUN TALEP NEDENİYLE UZATILDI

Ali Erbaş, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler” dedi.