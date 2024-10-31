Hac Kuraları Sonuçları e-Devlet’te Açıklandı

2025 HAC KURALI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katılımıyla yapılan hac kuraları, noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu şekilde hacı adayı olma hakkı kazanan 84 bin 942 kişi, e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hac ile ilgili kesin kayıt işlemleri, 4 Kasım tarihinden itibaren başlayacak.