Hac Kurası Heyecanı Yarın Başlıyor

HACI ADAYLARI ARASINDA HEYECAN BAŞLIYOR

Hacı adayları arasında yoğun bir heyecan yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac kuralarının yarın çekileceğini duyurdu.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, milyonlarca hacı adayının dört gözle beklediği kura, yarın saat 10.30’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak olan kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.