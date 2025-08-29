Hacettepe Öğrencilerine Kötü Haber: Yüzde 93 Zam Geldi

YURT VE ÖĞRENCİ EVLERİNDEKİ ZAM ORANLARI

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yurt ve öğrenci evlerine yüzde 29 ile yüzde 93 arasında zam yapıldı. Öğrenciler, “Barınma en temel ihtiyacımız, ticari kaygılarla mağdur ediliyoruz” diyerek karşılaştıkları duruma tepki gösterdi. Yapılan zamlara göre, Beytepe Kampüsü’ndeki yurtlarda 4 kişilik odaların fiyatları, önceki aylık 1.625 TL olan fiyatın yüzde 29 zam ile 2.090 TL’ye yükseldi. Beytepe öğrenci evlerinde ise 2024’te 2 kişilik odalar yüzde 34 artışla 6.370 TL ile 7.540 TL arasında değişir hale geldi. Tek kişilik odalarda ise yapılan zam yüzde 93’e ulaştı. Geçen yıl 9.850 TL olan tek kişilik odaların fiyatı, bu yıl zamla birlikte 19.000 TL oldu. Öğrenciler bu orandaki zamlara bağlı olarak karşılaştıkları mağduriyetleri dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ

Öğrencilerden biri, “Ben Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görüyorum. Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı farklı yurt türleri var. Öğrenci evleri, Beytepe yurtları ve asistan evleri. Bu yıl öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yüzde 29 ve yüzde 34 oranlarında zam yapılırken asistan evlerine yüzde 93 oranında zam yapıldı. 19 bin olarak açıklandı. Asistan evlerinin adı yanıltıcı olabilir. Bu evlerde büyük çoğunlukla öğrenciler kalıyor. Şahsen ben hiç asistana rastlamadım kaldığım süre boyunca. Odalar tek kişilik olduğu için talebin fazla olduğunu, bu yüzden bu kadar zam yaptıklarını düşünüyorum. Ancak burası bir okul ve burada öğrenciler kalıyor. Ticarethane mantığıyla arz talep hesabı yapılarak böyle fahiş bir artış yapılmasını son derece adaletsizce buluyorum” diye ifade etti.

BARIŞMA BELİRSİZLİĞİ

Aynı öğrenci, “Üstelik Türkiye’de ev sahipleri bile kira artışlarında yasal kısıta tabi iken öğrenci yurduna yüzde 93 oranında zam yapılabiliyor. 50 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Hacettepe Beytepe Kampüsü’nün merkeze uzağı, çevresinde lüks daireler ve villalar var. Yani kampüs dışında kalmak istersek ya çok yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz ya da uzakta ev bulabiliyoruz. Bizim amacımız eğitimimize odaklanmak, barınma ise en temel ihtiyacımız. Ticari kaygılarla ele alınması bizi mağdur ediyor. Sesimizi duydurmak için okula ulaşmaya çalışıyoruz ama umutsuzluk içerisindeyiz” dedi.

Diğer bir öğrenci de benzer durumu aktardı: “Biz Hacettepe Üniversitesi asistan evlerinde barınan öğrenciler olarak yüzde 93 gibi uçuk bir zam ile karşı karşıyayız. TÜFE zammı bile yüzde 43 iken yurda gelen bu zam bizi ağır bir şekilde mağdur etti. Okulun açılmasına bir ay kala bu zamı ödeyemeyen birçok student, nerede barınacağı belli olmadan kalmak zorunda kaldı. Yurtların Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir devlet okulunun öğrencileri nasıl müşteri haline getirdiği, belirledikleri fiyatlardan gayet net görebiliyoruz. Ayrıca okul yönetiminin asistan evlerinde kalan öğrencileri umursamadan sadece kazancını gözettiği, bu fiyat artışlarıyla açıkça kendini belli ediyor.”