Hacettepe Öğrencilerine Zam Geldi: Yüzde 93

ZAM ORANLARI VE MAĞDURİYETLER

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki yurt ve öğrenci evlerinde yüzde 29 ile yüzde 93 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Öğrenciler bu duruma karşı çıkarak, “Barınma en temel ihtiyacımız, ticari kaygılarla mağdur ediliyoruz” diyerek tepkilerini ifade etti. Beytepe Kampüsü’ndeki yurtlarda 4 kişilik odaların fiyatları yapılan yüzde 29 zam ile 2 bin 90 TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl bu odaların fiyatı 2024’te aylık bin 625 TL idi. Beytepe öğrenci evlerinde ise 2024 yılında 4 bin 760 TL ile 5 bin 630 TL arasında olan 2 kişilik odaların fiyatları yapılan yüzde 34’lük zam ile 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL arasında oldu. Bunun yanı sıra, öğrenci evlerinde yapılan zam oranı tek kişilik odalarda yüzde 93’e kadar ulaştı. Geçen yıl aylık 9 bin 850 TL olan tek kişilik odaların fiyatları, bu zammın ardından 19 bin TL’ye çıktı.

ÖĞRENCİLERİN TEPKİLERİ

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yaşayan öğrenciler, uygulanan zamlara dair yaşadıkları mağduriyetleri aktardı. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, “Ben Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görüyorum. Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı farklı yurt türleri var. Öğrenci evleri, Beytepe yurtları ve asistan evleri. Bu yıl öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yüzde 29 ve yüzde 34 oranlarında zam yapılırken asistan evlerine yüzde 93 oranında zam yapıldı. 19 bin TL olarak açıklandı. Asistan evlerinin isminin yanıltıcı olabileceğini, çünkü bu evlerde genellikle öğrencilerin kaldığını belirtti. “Talebin fazla olmasının bu kadar yükseklikte bir zamma neden olduğunu düşünüyorum. Ama burası bir okul ve burada öğrenciler kalıyor. Ticarethane mantığıyla mülk sahiplerinin arz talep dengesine göre böyle büyük bir artış yapılmasını son derece adaletsiz buluyorum” dedi.

BARINMA SORUNU VE BELİRSİZLİK

Aynı öğrenci, “Üstelik Türkiye’de ev sahipleri bile kira artışlarında yasal kısıta tabi iken öğrenci yurduna yüzde 93 oranında zam yapılabiliyor. Ayrıca, 50 bin öğrencinin eğitim gördüğü Hacettepe Beytepe Kampüsü merkeze oldukça uzak. Çevresinde lüks daireler ve villalar var. Yani kampüs dışında kalmak istesek ya çok yüksek fiyatlarla karşılaşacağız ya da uzaktaki evlere yönelmek zorundayız. Bizim amacımız eğitimimize odaklanmak. Barınma ise en temel ihtiyacımız. Ticari kaygılarla ele alınması bizi son derece mağdur ediyor. Sesimizi duyurmaya çalışan birçok öğrenci olarak umutsuz olduğumuzu ifade edebilirim. Şu anda 19 bin TL gibi bir ücrete maruz kalmak normal değil” dedi.

Başka bir öğrenci ise, “Biz Hacettepe Üniversitesi asistan evlerinde barınan öğrenciler olarak yüzde 93’lük bir zam ile karşı karşıyayız. TÜFE zammı bile yüzde 43 iken yurtta gelen bu zam bizim üzerimizde ağır bir yük oluşturdu. Okulun açılmasına bir ay kala bu denli zammı ödeyemeyen birçok öğrenci için barınacak yer bulma belirsizliği ortaya çıktı. Yurtların Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olduğunu unutmamak gerek. Bir devlet okulunun bile öğrenciyi ne kadar müşteri haline getirdiğini belirledikleri fiyat ile açıkça görebiliyoruz. Ayrıca, okul yönetiminin asistan evlerinde kalan öğrencileri dikkate almadığını ve sadece kazanacağı parayı düşünerek, hali hazırda yüksek olan yurt fiyatlarını iki katına çıkardığını net bir şekilde görmekteyiz” ifadelerini kullandı.