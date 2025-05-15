Hacıosmanoğlu’na Elini Sıkmadı

GALATASARAY’IN KUPA BAŞARISI VE SEREMONİDEKİ GERİLİM

14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep Kalyon Stadyumu, Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaptı. Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek 19. kez kupayı kazanmayı başardı. Ancak maçın yanı sıra kupa seremonisinde yaşanan gerilim, konuşmaların merkezine yerleşti. Galatasaray Maç Analisti Serhat Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun elini sıkmayı reddederek protesto etti. Trabzonspor ise madalya almak için sahaya çıkmayarak tepkisini gösterdi. Galatasaray taraftarları, Hacıosmanoğlu’nu yuhalayarak seremoniyi adeta bir protesto alanına çevirdi.

MAÇIN DETAYLARI VE SEREMONİDEKİ TEPKİLER

Galatasaray, Victor Osimhen’in iki golü ve Barış Alper Yılmaz’ın skoru açan vuruşuyla Trabzonspor’u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı. Sarı-kırmızılılar, maç boyunca sergiledikleri üstün performansla taraftarlarını coşturmayı başardı. Ancak, maç sonunda gerçekleşen kupa seremonisi, sahadaki mücadele kadar dikkat çekici oldu. Galatasaray Maç Analisti Serhat Doğan, madalya takdimi sırasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından uzatılan eli sıkmayı reddetti. Doğan’ın bu protestosu yalnız değildi, zira Hacıosmanoğlu sahaya çıktığında Galatasaray taraftarları yoğun ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.

TARAFTARLARIN PROTESTOSU VE NEDENLERİ

Taraftarların bu tepkisinin, sezon boyunca TFF ile yaşanan gerginliklerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bordo-mavililer, hakem Cihan Aydın’ın yönetimi ve TFF’nin atama kararlarına karşı bu hamleyi gerçekleştirdi. Serhat Doğan, Galatasaray’ın maç ve performans analisti olarak teknik kadroda önemli bir konumda yer alıyor. Hacıosmanoğlu’na yönelik protesto, Galatasaray camiasının TFF’ye duyduğu öfkenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray-Eyüpspor maçında verdiği hakem kararlarına karşı sert bir tepki gösterdi ve TFF’yi istifaya davet etti.