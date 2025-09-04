Spor

Hacıosmanoğlu’ndan Sert Tepki: Türk Değil!

haciosmanoglu-ndan-sert-tepki-turk-degil

HACIOSMANOĞLU’NDAN SERT AÇIKLAMALAR

Milli takım oyuncuları arasında yaşandığı öne sürülen sorunlarla ilgili iddialara karşı çıkan Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!” diye ifade etti.

POLEMİKLER VATAN HAİNLİĞİDİR

Hacıosmanoğlu, önemli bir maç öncesi ortaya atılan dedikoduların milli takımın dayanışmasını zayıflatmayı amaçladığını vurgulayarak, “Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!” dedi.

GÜRcİSTAN GALİBİYETİYLE MORAL YÜKSELİYOR

A Milli Takım, Tiflis’te gerçekleşen maçta Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle 3-2’lik bir galibiyet elde ederek gruptaki ilk maçında 3 puanı kazandı. Takım, 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

