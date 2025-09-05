Hacıosmanoğlu’ndan Sert Tepki: Vatan Haini!

TAKIM DİNAMİĞİNE SALDIRILAR

Milli takım oyuncuları arasında yaşandığı öne sürülen sorunlar hakkında kesin ve sert bir yanıt veren Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil!” şeklinde ifadelere yer verdi. Hacıosmanoğlu, bu tür iddiaların Türk futbolunu zayıflatmaya çalışan unsurlardan geldiğini vurguladı.

VATAN HAİNLERİNE YAKIŞIR POLEMİKLER

Önemli bir maç öncesinde ortaya çıkan spekülasyonların, milli takımın birlikteliğini bozmayı amaçladığını kaydeden Hacıosmanoğlu, “Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!” sözlerini dile getirdi. Bu tür açıklamaların, takımın motivasyonunu etkileyebileceğini belirtti.

GÜRCİSTAN GALİBİYETİYLE GÜÇLENDİK

A Milli Takım, Tiflis’te gerçekleşen karşılaşmada Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle 3-2 galibiyet elde ederek gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Takım, 7 Eylül tarihinde Konya’da İspanya ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.