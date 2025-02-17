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Hacıosmanoğlu: Resmi Yabancı Hakem Talebi Yok

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DERBİDE ORTA HAKEM TARTIŞMALARI

Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleştirilecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için orta hakem seçim süreci tartışma konusu olmaya devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun beklenen açıklamaları, tartışmaları sonlandıracak gibi görünüyor. Hacıosmanoğlu, Fotomaç’a yaptığı açıklamada, “Bize iki kulüpten de yazılı bir yabancı orta hakem talebi gelmedi” diyerek, derbinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi ile ilgili spekülasyonlara son verdi.

TALEP YETERSİZLİĞİ

TFF Başkanı, “Hem Fenerbahçe’den hem de Galatasaray’dan ‘derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz’ diye bir talep gelirse, TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz” ifadelerini kullandı. Ancak, şu ana kadar iki kulüpten de hiçbir resmi talebin ulaşmadığını belirtti. Bu açıklamalar, derbi öncesi gerginliği daha da artırırken, futbolseverler arasında “Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?” sorusunu gündeme getirdi.

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