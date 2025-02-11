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Hadise’den Genç Kızlara Prenses Mesajı

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GENÇ KIZLARIN YOĞUN İLGİSİ

Özellikle genç kızların dikkatini çeken konserinde Hadise, “Hepimiz prenses olmayı hak ediyoruz” diyerek “Prenses” isimli şarkısını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.

SANATÇININ DUYGULARI

Hadise, yoğun bir tempoda çalıştığını belirterek, “Tempomuz çok yoğun ama en mutlu olduğum yerde, sahnede sizlerleyim. Bu muhteşem seyirci için her şeye değer” sözleriyle izleyicilerine teşekkür etti.

Konserlerinde tanınmış modacı Amor Gariboviç’in tasarımlarını giyen Hadise, iki saat boyunca kesintisiz bir performans sergileyerek dakikalarca alkış aldı.

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