Hadise’den Kuaför İtirafı Açıklaması

AÇIKLAMALARLA DOLU BİR GÜN

Ünlü sanatçı Hadise, saçları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hadise’nin bir günlüğüne Belçika’ya gittiği, saçını boyatmak için bu yolculuğu gerçekleştirdiği öğrenildi. Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte Marie Claire’nin Youtube kanalında konuk oldu. Burada, kuaförüyle ilgili beklenmedik bir bilgi paylaştı.

SACIMI BOYATMAK İÇİN BELÇİKA’YA UÇUYORUM

Hadise, Belçika’ya yaptıklarını şöyle açıkladı: “Ben saçımı boyatmak için Belçika’ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım.” Ayrıca eski sevgililerle arkadaş kalma konusunda, “Ex’ten next olmaz” diyerek net bir tutum sergiledi.

DİLBER KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Hadise, kendisini Kanal D’de yayınlanan ‘İnci Taneleri’ dizisindeki Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü’ye benzetti. Kırmızı çiçekli, mini elbisesiyle poz veren sanatçı, “Dilber, evin barkın yok mu? YOK!” notuyla bu görüntülerini paylaştı ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Birçok takipçisi, Hadise’ye “Sarışın Dilber” benzetmesinde bulundu.