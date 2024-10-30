“Hadise Konserinde Yangın Çıktı!”

HADİSE’İN YENİKAPI PERFORMANSI VE YANGIN OLAYI

Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için önceki akşam Yenikapı’da sahneye çıktı. Günlerdir Hadise’nin sahne alacağı ücretin 6 milyon TL olacağı konuşuluyordu. Kutlamalar, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü dolayısıyla birçok ilçede gerçekleşirken, Yenikapı’daki etkinlikte başarılı sanatçı yer aldı. Hadise, sahnede sergilediği danslar ve iddialı kıyafet tercihleriyle dikkat çekti. Ancak, aldığı yüksek ücret nedeniyle sanatçılar ve vatandaşlar arasında tartışmalara sebep olan Hadise’nin konserinde talihsiz bir olay yaşandı.

KONSERDE YAŞANAN YANGIN PANİĞİ

2. sayfada yer alan habere göre, konser alanında bulunan havaifişek platformunda yangın çıktı. Bu durum kısa süreli bir paniğe yol açtı ve güvenlik önlemi olarak çekim ekipleri konser alanını terk etti. Yangın anı, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu. Ancak, Hadise veya resmi makamlardan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Olay, sosyal medya platformlarında gündem oldu ve çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.