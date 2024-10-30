More
Gündem

“Hadise Konserinde Yangın Çıktı!”

hadise-konserinde-yangin-cikti

HADİSE’İN YENİKAPI PERFORMANSI VE YANGIN OLAYI

Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için önceki akşam Yenikapı’da sahneye çıktı. Günlerdir Hadise’nin sahne alacağı ücretin 6 milyon TL olacağı konuşuluyordu. Kutlamalar, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü dolayısıyla birçok ilçede gerçekleşirken, Yenikapı’daki etkinlikte başarılı sanatçı yer aldı. Hadise, sahnede sergilediği danslar ve iddialı kıyafet tercihleriyle dikkat çekti. Ancak, aldığı yüksek ücret nedeniyle sanatçılar ve vatandaşlar arasında tartışmalara sebep olan Hadise’nin konserinde talihsiz bir olay yaşandı.

KONSERDE YAŞANAN YANGIN PANİĞİ

2. sayfada yer alan habere göre, konser alanında bulunan havaifişek platformunda yangın çıktı. Bu durum kısa süreli bir paniğe yol açtı ve güvenlik önlemi olarak çekim ekipleri konser alanını terk etti. Yangın anı, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu. Ancak, Hadise veya resmi makamlardan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Olay, sosyal medya platformlarında gündem oldu ve çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın fiyatları, ABD faiz indirimleri, Orta Doğu'daki gerginlikler ve seçimlerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor; ons altın tarihi zirveye ulaştı.
Gündem

Giritli Ustanın Tarifi, Trabzon’da Hazırlanıyor!

Trabzonlu İsmail Özçilingir, 1986'dan beri Giritli ustasından öğrendiği yöntemle palamut lakerdası hazırlayıp Türkiye genelinde sipariş üzerine gönderiyor. Tekniğiyle fark yaratıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.