Hadise’nin Esas Oğlan Dizisi Beğenilmedi

ESAS OĞLAN DİZİSİ EN KÖTÜ İKİNCİ OLDU

Hadise ve Seda Bakan’ın başrollerinde yer aldığı “Esas Oğlan”, dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olma başarısını gösterdi. BKM yapımı olan dizi, Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman gibi isimleri bir araya getiriyor ve hikayesi, aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan iki kadının ‘esas oğlan’ı keşfetme yolculuğunu anlatıyor.

DÜŞÜK PUAN ALDI

Dijital bir platformda yayınlanan 8 bölümden oluşan dizi, IMDB’de aldığı düşük puanla dikkat çekiyor. Dizi, 10 üzerinden 2 puan alarak, dijital platformda yayınlanan projeler arasında en düşük puana sahip olanlar arasına adını yazdırdı. Ayrıca, dizinin fragmanı TikTok’ta yayınlandığı an yasaklandı.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

“Esas Oğlan”, yıllar sonra tekrar çekilen “Sihirli Annem” dizisinin hemen ardından “en kötü ikinci dijital platform dizisi” olma unvanını kazandı. “Sihirli Annem” 1,3 puanla birinci sırada kalırken, “Esas Oğlan” 2 puan ile ikinci sırada yer aldı.