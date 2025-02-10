More
Gündem

Hadise Sabah 5’teki Sorulara Kızdı

hadise-sabah-5-teki-sorulara-kizdi

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen şarkıcı, muhabirleri görünce adımlarını hızlandırdı. Konserinin geçtiği hakkında sorulan soruyu “Kolay gelsin arkadaşlar” diyerek yanıtsız bıraktı.

YORUMSUZ KALDIĞI KONULAR

Başrol oynadığı “Esas Oğlan” dizisinin IMDb’de “dijital platformlar tarihinin en kötü ikinci dizisi” olarak seçilmesiyle ilgili sorulara tepki gösterdi: “Arkadaşlar, sabah saat 5, lütfen! Çok yorgunum, size kolay gelsin!”

VERGİ SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Ayrıca vergi sorusu da Hadise tarafından yanıtsız kaldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Kahramanmaraş’ta 110 Yıllık Mahallenin İsmi Değişti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki 110 yıllık Ördek Mahallesi, halkın talebiyle Güzelyurt olarak yeniden adlandırıldı. Muhtar, isim değişikliğinin alay konusu olmamak için yapıldığını belirtti.
Flaş

Zeynep Söğüt Cinayeti: Sanıklar Yeniden Yargılandı

Adana'da 11 yıl önce kaybolan Zeynep Söğüt'ün cinayetiyle ilgili sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Nazlı Tuğlucan ise 3 yıl hapis cezası aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.