Hadise Sabah 5’teki Sorulara Kızdı

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen şarkıcı, muhabirleri görünce adımlarını hızlandırdı. Konserinin geçtiği hakkında sorulan soruyu “Kolay gelsin arkadaşlar” diyerek yanıtsız bıraktı.

YORUMSUZ KALDIĞI KONULAR

Başrol oynadığı “Esas Oğlan” dizisinin IMDb’de “dijital platformlar tarihinin en kötü ikinci dizisi” olarak seçilmesiyle ilgili sorulara tepki gösterdi: “Arkadaşlar, sabah saat 5, lütfen! Çok yorgunum, size kolay gelsin!”

VERGİ SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Ayrıca vergi sorusu da Hadise tarafından yanıtsız kaldı.