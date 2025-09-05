Hafta Sonu 40 Kentte Sağanak Yağış

İÇ VE BATI KESİMLERDE MEVSİM NORMALERİ ÜZERİNDE SICAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) açıkladığı verilere göre, hava sıcaklığı bugün yurt genelinde iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın seviyelerde seyrediyor. İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülmesi bekleniyor. MGM, Kars ve Ardahan çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyarı yapıyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Hava sıcaklıkları hafta sonunda Ankara’da 30 ile 27, İstanbul’da 28 ile 29, İzmir’de ise 34 ile 35 derece arasında seyredecek. Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: Edirne 34 derece, İstanbul 29 derece, Denizli 37 derece, İzmir 34 derece, Adana 34 derece, Antalya 30 derece, Ankara 34 derece, Sinop 31 derece, Erzurum 24 derece, Diyarbakır 37 derece ve Gaziantep 36 derece olarak kaydediliyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel hava durumu tahminine göre, İstanbul için 5 günlük hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor: Bugün İstanbul’da hava durumu kuvvetli rüzgarlı ve sıcaklık 29 derece olacak. Yarın için parçalı bulutlu hava 28 derece, 7 Eylül 2025 Pazar günü yine parçalı bulutlu ve 28 derece, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü de parçalı bulutlu 28 derece olması bekleniyor. 9 Eylül 2025 Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklığın 29 derece olacağı öngörülüyor.