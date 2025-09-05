Hafta Sonu 40 Kentte Yağmur Bekleniyor

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMLERİ ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verileri doğrultusunda, yurt genelinde hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği bildiriliyor. İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca MGM, Kars ve Ardahan çevresindeki yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının hafta sonu Ankara’da 30 ila 27 derece, İstanbul’da 28 ila 29 derece ve İzmir’de ise 34 ila 35 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bugün bazı illerdeki hava sıcaklıkları ise şu şekilde: – Edirne 34 derece. – İstanbul 29 derece. – Denizli 37 derece. – İzmir 34 derece. – Adana 34 derece. – Antalya 30 derece. – Ankara 34 derece. – Sinop 31 derece. – Erzurum 24 derece. – Diyarbakır 37 derece. – Gaziantep 36 derece.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şöyle olacak: Bugün için hava durumu kuvvetli rüzgar ile 29°, yarın için parçalı bulutlu ve 28°, 7 Eylül 2025 Pazar günü parçalı bulutlu ve 28°, 8 Eylül 2025 Pazartesi parçalı bulutlu ve 28°, 9 Eylül 2025 Salı ise gök gürültülü sağanak yağış ile 29° bekleniyor.