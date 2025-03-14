Hafta Sonu Güneşli, Salı Yağışlı

HAFTA SONU GÜNEŞLİ GEÇECEK

Plan yapanlar için olumlu bir gelişme var. Güneşli ve sıcak bir hava bizi bekliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde yağış olmayacak. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Ancak bu güzel hava uzun sürmeyecek; salı gününden itibaren sıcaklıklar düşerek yağışlar başlayacak.

MEVSİM NORMALLERİNDEN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için sevindirici gelişmeler aktardı: “Yurtta yağış beklemiyoruz, hava güneşli geçecek. Pazar günü sıcaklıklar 25 dereceye kadar yükselecek.” Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Macit, “Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için şartlar müsait,” diyerek bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

SOĞUK VE YAĞIŞLI GÜNLER YOLDA

Güneşli günlerin keyfi kısa sürecek. Macit, “Sıcaklıklar salı gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak çarşamba ve perşembe günleri yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek,” şeklinde konuştu. 18 Mart Salı itibarıyla başlayacak sağanak yağışlar, haftanın ilerleyen günlerinde etkili olacak. Tahminlere göre, Ankara ve İzmir’de sıcaklık 18 dereceye, İstanbul’da ise 8 dereceye kadar gerileyecek.

HAFTA SONUNU KULLANIN

Meteoroloji’nin bu öngörüsü, hafta sonunun açık hava etkinlikleri için son fırsat olabileceğini gösteriyor. Güneşli havayı kaçırmak istemeyenler için cumartesi ve pazar günleri doğada vakit geçirmek ya da şehirde gezintiye çıkmak için en uygun zaman. Ancak salıdan itibaren şemsiyelerin hazırda bulunması gerektiği unutulmamalı.

GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARIN, YAĞMURA HAZIRLANIN

Hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava sunarken, salıdan itibaren yağış ve soğuk günler bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarıları, planların hafta sonuna yoğunlaştırılmasını işaret ediyor. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!