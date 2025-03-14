Hafta Sonu Güneşli, Salı Yağışlı Olacak

HAFTA SONU GÜNEŞLİ VE SICAK OLACAK

Gelecek hafta sonu için plan yapanlara harika bir haber var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde yağış olmayacak ve hava açık, az bulutlu geçecek. Ancak bu güzel hava fazla uzun sürmeyecek; salı gününden itibaren sıcaklıklar düşecek ve yağışlar başlayacak.

HAFTA SONU YAZ GİBİ GEÇECEK

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için sevindirici bilgiler paylaştı: “Yurtta yağış beklemiyoruz, hava güneşli geçecek. Pazar günü sıcaklıklar 25 dereceye kadar ulaşacak.” Belirtilen sıcaklıklar, mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkacak ve bu durum açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Macit, “Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için şartlar müsait,” diyerek bu fırsatı değerlendirmenin önemine değindi.

SALIDAN İTİBAREN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Güneşli günlerin süresi kısa tutulacak. Macit, “Sıcaklıklar salı gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak çarşamba ve perşembe günleri yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek,” ifadelerini kullandı. 18 Mart Salı günü itibarıyla başlayacak sağanak yağışlar, hafta boyunca etkili olacak. Tahminlere göre, Ankara ve İzmir’de sıcaklık 18 dereceye, İstanbul’da ise 8 dereceye kadar düşecek.

HAFTA SONUNU DEĞERLENDİRİN

Meteoroloji’nin bu değerlendirmesi, açık hava etkinlikleri için hafta sonunun bir fırsat olabileceğini gösteriyor. Güneşli havayı kaçırmak istemeyenler için cumartesi ve pazar günleri, doğada zaman geçirmek veya şehirde yürüyüş yapmak için en uygun zamanlar. Ancak salı gününden itibaren şemsiyelerin hazır bulundurulması gerektiği belirtiliyor.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIN, YAĞMURA HAZIRLANIN

Hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava sunduğu sırada, salı gününden itibaren yağış ve soğuk havanın kapıda olduğu belirtildi. Meteoroloji’nin bildirimleri, planlarınızı hafta sonuna yoğunlaştırmanız gerektiğini gösteriyor. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!