Hafta Sonu Kavrulacağız, Sıcak Hava!

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIK

Yurt genelinde hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ankara’da sıcaklıkların 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32 ve İzmir’de ise 34 ila 37 derecelerde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kavurucu sıcakların yolda olduğunu belirtiyor. Pazar gününden itibaren bazı illerde ise sağanak yağışlar bekleniyor.

BİR HAFTA DAHA SICAK HAVA DEVAM EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu hakkında bilgi verdi. Çelik, “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” diyerek, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha süreceğini bildirdi. Yağışlı havanın yalnızca Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, “Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz.” sözlerini kullandı. Ayrıca, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyrederek, cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artacağını ifade etti. Bu durumun önümüzdeki 4-5 gün boyunca devam edeceğini dile getirdi.

YAĞIŞ BEKLENEN BAZI İLLER

Cumartesi günü yağış beklenmediğini aktaran Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok.” açıklamasında bulundu. Meteoroloji tahminlerine göre pazar günü, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de, pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları etkili olabilecek yağışlar konusunda dikkatli olmaları hakkında uyardı. Beklenen olumsuz durumlar arasında sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgarlar yer alıyor.

HAFTASONU SICAKLIK TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hafta sonu hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

– Ankara: Az bulutlu ve açık 34

– İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

– İzmir: Az bulutlu ve açık 37

– Adana: Az bulutlu ve açık 37

– Antalya: Az bulutlu ve açık 34

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

– Trabzon: Parçalı bulutlu 29

– Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

– Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40