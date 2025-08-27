Gündem

Hafta Sonu Sıcaklık Artacak: Cuma Başlıyor

SERİN SONBAHARDA SICAK GELİYOR

Sonbahar serinliği kendini hissettirmeye başlarken, hava tahminlerinden sevindirici haberler geldi. Uzmanların bildirimlerine göre, cuma gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar artış göstermeye başlayacak. Özellikle hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.

HAFTA SONU YAZ HAVASI BEKLENİYOR

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece artacağını duyurdu. Hafta sonu güneşli ve sıcak havanın etkili olacağını ifade eden Hava Forum, paylaşımında “Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.” sözlerine yer verdi.

