Hafta Sonu Sıcaklıklar Yükselecek!

HAFTA SONU SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde kalıyor. Ankara’da sıcaklığın 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32 ve İzmir’de ise 34 ila 37 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre kavurucu sıcaklar geliyor. Ancak Pazar gününden itibaren bazı illerde sağanak yağış ihtimali mevcut.

HAFTA BOYUNCA SICAK HAVALAR DEVAM EDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu için hava durumu hakkında bilgiler sağladı. Çelik, “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” ifadesini kullanarak, yurt genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların devam edeceğini bildirdi. Yağışlı havanın yalnızca Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğine dikkat çeken Çelik, “İç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz” dedi.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Cumartesi günü için yağış beklenmediğini belirten Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri öngörüyoruz. Bunun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok” dedi. Meteorolojik tahminlere göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde yağış bekleniyor. Pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde olacak:

– Ankara: Az bulutlu ve açık 34

– İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

– İzmir: Az bulutlu ve açık 37

– Adana: Az bulutlu ve açık 37

– Antalya: Az bulutlu ve açık 34

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

– Trabzon: Parçalı bulutlu 29

– Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

– Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40