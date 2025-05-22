Hafta Sonu Sıcaklıklar Yükselecek

HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Yaz mevsimi yurda geldi. Hafta sonu boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta sonuna dair hava durumunu değerlendirdi. Tekin, yapılan son tahminlere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının gözlemleneceğini, genel olarak ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını aktardı.

YAĞIŞLI BÖLGELER

Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların devam edeceğini ifade etti. Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış bekleniyor. Tekin, sözlerine şu şekilde devam etti: “Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege’de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Pazartesi günü itibarıyla bu yağışlı sistem ülkemizin doğu kesimlerine doğru hareket edecek.”

TOZ TAŞINIMI ÖNGÖRÜLÜYOR

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, cumartesi günü Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesi’nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı olabileceğini bildirdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul’da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki şehirde de parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını ifade etti. Tekin, Ankara’da hafta sonu sıcaklıkların 30 ila 33 derece arasında olacağını tahmin ediyor. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hâkim olacağını kaydeden Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İZMİR’DE YÜKSEK SICAKLIKLAR

İzmir’de de cuma ve cumartesi günlerinde açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, “Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir’de hava 37 dereceye kadar yükselebilecek. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz.” şeklinde konuştu.