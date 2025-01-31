Haftanın Son Günü Takip Edilecek Veriler

YURT İÇİ GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Haftanın ve ayın son gününde yurt içinde dış ticaret rakamları, hizmet üretici fiyatları, turizm gelirleri ve Fitch Türkiye değerlendirmesi dikkatle takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin final dış ticaret rakamlarını, hizmet üretici fiyatlarını ve 2024 son çeyrek dönemine dair turizm gelirleri verilerini yayımlayacak. Bu verilerin açıklanması 10.00’da gerçekleşecek.

SEKTÖRLERİ ETKİLEYEN ARAŞTIRMALAR

MÜSİAD, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik durumlarına dair değerlendirmeleri ile ülke ekonomisine ilişkin makroekonomik verilere ulaşmayı hedefleyen SAMEKS (Satınalma Müdürleri Endeksi) raporunu da 10.00’da açıklayacak. Bu veriler, sektörel performans ve ekonomik eğilimler hakkında bilgi verecek.

DÖVİZ VE PARA ARTIK BELLİ OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayına ilişkin para ve banka istatistikleri ile döviz/altın dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku verilerini 14.30’da duyuracak. Bu istatistikler, piyasalardaki hareketliliği etkileyen önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi’ne katılacak. Ayrıca Arçelik ve Yapı Kredi Bankası’nın 2024 yılı 4. çeyrek dönemine ait finansal sonuçları da gün içerisinde açıklanacak. Günün ilerleyen saatlerinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye raporu bekleniyor. Bu rapor, ekonomik gidişat hakkında önemli bilgiler sunacak.