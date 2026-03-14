Haftanın Yatırım Araçları Performansı Raporu Açıklandı

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,35 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,60 ve döviz kuru olarak dolar/TL yüzde 0,29 artış gösterdi. Buna karşın euro/TL yüzde 0,42 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 12.433,04 puana gerileyip, en yüksek 13.441,36 puanı gördükten sonra haftayı, bir önceki haftanın kapanışının yüzde 2,35 üzerine çıkarak 13.092,93 puandan tamamladı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ VAR

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 artışla 7 bin 245 liraya çıkarken, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 oranında artarak 48 bin 792 liraya ulaştı. Geçen hafta sonu 12 bin 63 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,60’lık artışla 12 bin 135 liraya yükseldi.

DOLARDA SINIRLI ARTIŞ

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,29 artışla 44,1890 lira olurken, euro ise yüzde 0,42 düşerek 50,7570 lira seviyesine geriledi. Ayrıca, yatırım fonları bu hafta yüzde 0,59, emeklilik fonları da yüzde 0,36 değer kazandı.