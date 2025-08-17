Hakan Çakır’ın Katilleri Tekrar Ortada!

ANKARA’DA ÖLDÜRÜLEN HAKAN ÇAKIR OLEN OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GELİYOR

Ankara’da Hakan Çakır isimli gencin yaşamını yitirdiği olay, gündemdeki etkisini sürdürüyor. Saldırganlarla alakalı yeni görüntülerin ortaya çıkması dikkat çekiyor. Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Keçiören bölgesindeki Etlik Mahallesi’nde bulunan Adnan Yüksel Caddesi’nde gerçekleşti. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ile kız kardeşi, dükkandan eve dönerken merdivende oturan 14 yaşındaki Taha Z. ile 17 yaşındaki Samet Z. kardeşler arasında yol verme meselesi sebebiyle bir tartışma başladı.

ÖLDÜRÜCÜ TAARRUZDA KAVGA VE BİÇAKLANMA YAŞANDI

Hakan Çakır, annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşine sözlü tacizde bulunan bu kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bu kargaşada, Hakan Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. ve babaları Cemal Z. gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıçlar ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar tepkilere yol açtı.

SOSYAL MEDYA KAYITLARINA GÖRE İLGİ ÇEKEN ÖNCEKİ FİİLLER

Hakan Çakır’ın hayatını kaybettiği olay henüz unutulmadan, aynı grubun başka bir olayla daha karıştığı anlaşılmakta. Bu grubun, olaydan kısa bir süre önce, düğün sonrasında eğlenmekte olan başka bir grupla da kavga ettiği tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERDE KILIÇLI TEHDİT DİKKAT ÇEKİYOR

Görüntülerde, 10-15 kişilik bir grubun ara sokaktan çıktığı ve grubun önünde Emir Z. ile Samet Z.’nin bulunduğu, düğün sonrası eğlenen başka bir gruba laf attıkları gözlemlendi. Emir Z.’nin, “Aşağıdan mevzudan geliyoruz.” ifadelerini kullandığı ve kardeşi Samet Z.’nin pantolonundan bir kılıç çıkardığı dikkatlerden kaçmadı.

ACILI BABADAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Baba Çakır, kendilerine saldıranların bir çeteye mensup olduğunu ve bir anda bıçak ve kılıçlarla saldırdıklarını belirterek, “Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı.” sözleriyle yetkililere seslendi.

Ayrıca, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesinde değişiklik yapılmasını isteyen baba Çakır, “Bir canın bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi? Ben oğlumu bu yaşına getirmek için 23 yıl fedakarlık ettim. Duyun beni artık, içim yanıyor.” diyerek duygularını ifade etti. Çakır, karşısındaki kişilerin hiçbir pişmanlığı olmadığını, gülerek birbirlerine bakmalarının kendisini daha da üzdüğünü sözlerine ekledi.