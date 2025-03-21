Hakan Çalhanoğlu Arda’yı Inter’de İstiyor!

İSTANBUL’DAKİ GALİBİYETİN ANLAM İFADELERİ

İstanbul’da gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçında A Milli Takım, Macaristan’ı 3-1 mağlup ederek rövanş maçı için önemli bir avantaj sağladı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, galibiyet sevinciyle birlikte taraftarlara teşekkür etti. Aynı zamanda, son dönemde transfer söylentileriyle gündeme gelen Arda Güler’e dair soruları da yanıtlamayı ihmal etmedi.

ARDA GÜLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Real Madrid’de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler’in adı, Serie A’nın dev takımlarından Inter ile anılıyor. Hakan Çalhanoğlu, bu transfer iddiaları hakkında açık bir görüş beyan etti: “Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden fazla karışmak istemiyorum, çünkü sonuçta kendisi bilir.” Genç yıldızın yeteneğine de dikkat çeken Çalhanoğlu, “Tabii ki önerim daha fazla oynaması, çünkü bunu hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı, onu bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. Inter’deki tecrübesiyle Arda’yı kadrosunda görmek istediğini belirten Çalhanoğlu, transfer konusundaki belirsizliklere de temkinli bir yaklaşımla yanıt verdi.

ROVANŞA HAZIRLIK VE HEDEFLER

Macaristan galibiyeti üzerine de değerlendirmelerde bulunan Çalhanoğlu, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zaman sonra İstanbul’da oynadık, taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Onlara bu galibiyeti hediye etmek istiyorduk, bunu başardık. 3-1 iyi bir skor ama henüz bitmedi. Rövanş çok önemli, iyi dinlenip hazırlanmamız lazım,” dedi. Milli takım kaptanı, Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme hedefleri olduğunu da vurguladı.