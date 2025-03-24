Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih’i Reddettiğini Açıkladı

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

UEFA Uluslar Ligi play-off’unda A Milli Takım, Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi. Bu önemli zaferde ilk golü kaptan Hakan Çalhanoğlu attı. Maç sonrası, İtalyan basınından SportMediaset’e konuşan deneyimli futbolcu, sezon hedefleri ve geçtiğimiz yıl gündeme gelen Bayern Münih transferine dair açıklamalar yaptı.

HEDEFİMİZ HER ŞEYİ KAZANMAK

Hakan Çalhanoğlu, Inter’deki hedefleriyle ilgili “Bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Inter’i en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, büyük bir sorumluluğumuz var ve bunu biliyoruz. İtalya’da her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. İki yıl önce kaybettiğimiz finali düşündüğümde, hayalim geri dönüp kazanmak ve belki de Ballon d’Or’u kazanmak. Sonrasında Serie A da bir diğer önemli hedef.” dedi.

DESTEKLERİNE DEĞİNDİ

Inter taraftarına olan minnettarlığını dile getiren milli futbolcu, “Sadece bir futbolcu olarak değil. Aynı zamanda bir insan olarak da beni desteklediler. Daha olgunlaştım. Bizim için yaptıkları açıklanamaz. Bunu sadece yaşayabilirsiniz.” ifadesini kullandı.