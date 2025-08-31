Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a gitmek istiyorum

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN GALATASARAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalında İbrahim Seten ile gerçekleştirdiği röportajda Galatasaray’a transfer konusuna değindi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi istediğini ifade ederek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır.” şeklinde konuştu.

INTER BAŞKANI MAROTTA’YLA TRANSFER DEĞERLENDİRMESİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer iddialarına dair görüşlerini paylaştı. Marotta, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız.” dedi. Bu açıklama, Çalhanoğlu’nun geleceği hakkında kulübün yaklaşımını gösteriyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN ÖNCEKİ BİLDİRİMLERİ

Tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, daha önceki açıklamalarında transfer söylentilerine değinmişti. Inter kampında yaptığı konuşmada kulüpte mutlu olduğunu vurgulayan oyuncu, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak.” demişti.

GEÇEN SEZONKİ BAŞARILI PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla toplamda 47 resmi maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atarak ve 8 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Bu performans, onun takım içindeki önemini bir kez daha gösteriyor.