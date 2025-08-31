Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY TRANSFERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalında İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusuna değindi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini söyledi ve “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.

INTER BAŞKANI MAROTTA’DAN HAKA’YA DEĞERLENDİRME

Şampiyonlar Ligi’nin kura çekimi sonrası konuşan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Marotta, milli futbolcunun kulüp için önemli olduğunu belirterek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, transfer söylentilerine daha önce de değinmişti. Inter kampında yaptığı bir açıklamada, kulüpte mutlu olduğunu belirtmiş ve “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” demişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla toplamda 47 resmi maçta yer aldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atarak 8 asist yaptı.