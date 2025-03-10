Hakan Çalhanoğlu İçin Bayern Münih İddiası

Hakan Çalhanoğlu’nun Transfer İddiaları

İtalyan medyası, Inter’in milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nu sezon sonunda satmayı planladığını ve bu transferden 50-55 milyon euro düzeyinde bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediğini aktarıyor. İtalya Serie A’nın köklü ekiplerinden Inter’de forma giyen Çalhanoğlu hakkında çıkan bu transfer söylentileri dikkat çekiyor.

Alman Devi Bayern Münih’in İlgisi

Spor dünyasında yankı uyandıran iddiaya göre, tecrübeli orta saha oyuncusu, Inter’in elden çıkaracağı en muhtemel futbolcu olarak öne çıkıyor. 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu’nun, Alman futbol kulübü Bayern Münih tarafından izlendiği belirtildi. Haberde yer alan bilgiler, İtalyan takımının yönetiminin, Hakan için 50-55 milyon euro aralığında bir bonservis beklediğini gösteriyor.