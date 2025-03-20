Hakan Çalhanoğlu’ndan Arda Güler Açıklaması!

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF TURU GALİBİYETİ

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk müsabakasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Macaristan’ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtan sonra, A Milli Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basında yer alan sorulara yanıt vererek takımın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MAÇIN ÖNEMİ

Hakan Çalhanoğlu, 3-1’lik kazanımın memnuniyet verici olduğunu ancak turnuvanın henüz tamamlanmadığını belirtti. Kaptan, “Çok önemli bir maçtı bizim için. Uzun zaman sonra İstanbul’da oynadığımız için çok mutluyuz. Bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gelip, bizi desteklediler biz de onlara bu galibiyeti hediye etmek istedik. Bunu başardık. 3-1 iyi bir skor ama daha bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. 2 gün sonra bir daha oynayacağız. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. 72 saat az bir süre dinlenmek için. Dediğim gibi önemli bir galibiyet.” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Milli takımın genç oyuncusu Arda Güler’in Inter ile anılması üzerine Hakan Çalhanoğlu, bu konuya da değindi. Kaptan, “Arda çok önemli bir oyuncu ve çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki bize (Inter) gelip oynamasını isterim. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden fazla karışmak istemiyorum. Sonuçta kendisi bilir. Ama tabii ki önerim daha fazla oynaması. Hak ediyor.” dedi.

BİR AİLE GİBİLER

Takım ruhuna da dikkat çeken Çalhanoğlu, oyuncular arasındaki bağın güçlülüğüne vurgu yaptı. “Takımın ağabeyi değil de kardeş gibiyiz. Her geleni kucaklamaya, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de yaptığımız gibi. Deniz’i tebrik ediyorum ilk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim, kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş bir maç oynadı. Ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar da bugün sahada gösterdiler. Ağabey değil de kardeş gibi davranmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Hakan Çalhanoğlu, takımın hedeflerinin arasında Dünya Kupası olduğunu ancak öncelikle A Ligi’ne yükselmeye odaklandıklarını belirtti. “Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası ama henüz oraya odaklanmadık. Kafamızın bir kenarında var. Şu anki maçlar bizim için daha önemli. A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra Dünya Kupası’na odaklanacağız. Dediğim gibi daha zamanımız var. Şimdi hedef A Ligi’ne geçmek.” dedi.

KAMPDAKİ HAVALARI

Son olarak, kamplarda geçirdikleri zaman hakkında bilgiler veren Çalhanoğlu, “Kaptan olarak dayak yedik (gülerek). Biz kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Daha fazla yaptığımız şeyler var ama tabii ki maça bakarak dikkat ediyoruz. Çünkü capsler çıkıyor bunun da farkındayız. Biz daha çok zevk almaya çalışıyoruz. Sonuçta bizde insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.