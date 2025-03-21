Hakan Çalhanoğlu’ndan Arda Hakkında Açıklamalar!

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yapılan mücadelede Macaristan’ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına detaylı açıklamalar yaptı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Hakan Çalhanoğlu, 3-1’lik galibiyeti olumlu bulmasına rağmen işin henüz bitmediğine vurgu yaparak, “Çok önemli bir maçtı bizim için. Uzun zaman sonra İstanbul’da oynadığımız için çok mutluyuz. Bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gelip, bizi desteklediler biz de onlara bu galibiyeti hediye etmek istedik. Bunu başardık. 3-1 iyi bir skor ama daha bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. 2 gün sonra bir daha oynayacağız. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. 72 saat az bir süre dinlenmek için. Dediğim gibi önemli bir galibiyet.” dedi.

ARDA GÜLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Milli takımın genç yeteneği Arda Güler’in isminin Inter ile anılması üzerine Çalhanoğlu, “Arda çok önemli bir oyuncu ve çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki bize (Inter) gelip oynamasını isterim. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden fazla karışmak istemiyorum. Sonuçta kendisi bilir. Ama tabii ki önerim daha fazla oynaması. Hak ediyor. İnşallah gelir ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

KARDEŞ GİBİ İLİŞKİLER

Takım arkadaşları arasındaki ilişkilerden bahseden Hakan Çalhanoğlu, “Takımın ağabeyi değil de kardeş gibiyiz. Her geleni kucaklamaya, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de yaptığımız gibi. Deniz’i tebrik ediyorum ilk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim, kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş bir maç oynadı. Ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar da bugün sahada gösterdiler. Ağabey değil de kardeş gibi davranmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Hedeflerine dair açıklama yapan Çalhanoğlu, “Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası ama henüz oraya odaklanmadık. Kafamızın bir kenarında var. Şu anki maçlar bizim için daha önemli. A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra Dünya Kupası’na odaklanacağız. Dediğim gibi daha zamanımız var. Şimdi hedef A Ligi’ne geçmek.” dedi.

KAMPTA KEYİF VERİCİ ANLAR

Milli takım kamplarında geçirdikleri zamanlar hakkında da konuşan kaptan, “Kaptan olarak dayak yedik (gülerek). Biz kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Daha fazla yaptığımız şeyler var ama tabii ki maça bakarak dikkat ediyoruz. Çünkü capsler çıkıyor bunun da farkındayız. Biz daha çok zevk almaya çalışıyoruz. Sonuçta biz de insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.