Hakan Çalhanoğlu’nun Bonservis Bedeli 10 Milyon Euro

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE Sıcak Gelişmeler

Yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Inter’in başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

INTER’DEN KARAR: 10 MİLYON EURO

Yayımlanan habere göre, Inter, 32 yaşındaki milli futbolcunun 2027’de bitecek sözleşmesini karşılıklı olarak uzatmamaya karar verdi. Bu süreçte takımın Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu teklife olumlu yaklaşıldığı belirtildi.

GALATASARAY DEVREYE GİREBİLİR

İlgili haberin devamında, Galatasaray’ın gelecek sezon orta saha için takviyede bulunma planları doğrultusunda, Hakan Çalhanoğlu için yaz transfer döneminde yeniden girişimde bulunma ihtimalinin yükseldiği aktarıldı.