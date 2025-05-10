Hakan Fidan: Bana Suikast Girişimi Oldu

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayınında gündeme dair önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca, kamuoyunda büyük bir etki yaratacak bir suikast girişimini de ilk kez açıkladı. Fidan, “Yapılan tahlillerde zehirlendiğim ortaya çıktı” diyerek, geçmişte yaşadığı ağır bir zehirlenme teşebbüsü hakkında detaylar verdi.

ZEHİRLENME OLAYI VE SONUÇLARI

Bakan Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce yüksek dozda arsenik ve cıva verildiğini belirtti. Olayın gerçekleşmesi esnasında bunun fark edilmediğini, ancak yapılan tahliller sonucunda durumun netleştiğini ifade etti. “Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm” şeklinde konuştu. Fidan’ın bu açıklaması, sağlık durumu üzerinde ciddi spekülasyonlara yol açtı.

TEHDİTLERİN KAYNAĞI

Bakan Fidan, saldırıya yönelik olarak kimlerin arkasında olduğu sorusuna verdiği yanıtta, “Tehdit sadece içeriden gelmiyor” dedi. Dışarıda da çok sayıda düşman bulunduğunu vurguladı. Bu durumun, sadece yerel bir mesele olmadığını söyleyerek, “FETÖ’cülerin ve başka organize suç örgütlerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde” ifadelerini kullandı. Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomatik ilişkileri ve güvenlik politikalarının karmaşıklığını gözler önüne serdi. Ayrıca, şahsına yönelik geçmişteki bu saldırının uluslararası boyutları olabileceği ihtimali de gündeme geldi.