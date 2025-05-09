Hakan Fidan: Bana Suikast Girişimi Oldu

Hakan Fidan’ın Önemli Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayını esnasında gündeme dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Önemli bir suikast girişimini de ilk kez kamuoyuna açıkladı.

Zehrin Etkileri ve Tedavi Süreci

Bakan Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme teşebbüsüne maruz kaldığını belirtti. “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm,” şeklinde konuştu. Fidan’ın sözleri, geçmişte yaşadığı bu olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Tehditlerin Sınırlı Olmadığına Dikkat Çekti

Bakan Fidan, kendisine yöneltilen “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna da dikkat çekici bir cevap verdi. “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil,” ifadelerini kullandı. Fidan, FETÖ’cülerin ve diğer organize suç örgütlerinin onun ve ailesinin aleyhindeki propagandalarının yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş olduğunu vurguladı.

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının karmaşık dengelerini gözler önüne sererken, şahsına yönelik geçmişteki bu girişimin uluslararası boyutları olabileceği yorumlarına da kapı araladı.