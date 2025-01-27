Hakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a Önemli Ziyaret

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN SUUDİ ARABİSTAN’A ZİYARET EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan’ı ziyaret ediyor. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan’ın görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirtmesi bekleniyor. Ayrıca, Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini aktarması öngörülüyor.

TÜRK-SUUDİ KOORDİNASYON KONSEYİ’NE VURGU

Fidan’ın Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin, ikili işbirliğinin derinleşmesine ve yeni işbirliği alanlarının keşfine zemin hazırlayan önemli bir mekanizma olduğunu ifade etmesi bekleniyor. Ayrıca, uluslararası toplumun Suriye’deki yeni yönetimle angajmanının artmasının önem taşıdığına dikkat çekmesi ve Suudi Arabistan’ın bu bağlamdaki yaklaşımının takdirle karşılandığını vurgulaması öngörülüyor.