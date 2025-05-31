Hakan Fidan, İngiltere İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi önemli konuları kapsıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Fidan ve Lammy, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme çabalarını değerlendirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER GÜNDEME GELDİ

Görüşme sırasında Suriye’deki son durumu, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkileri ve diğer bölgesel gelişmeleri de tartıştı. Bu konular, iki bakanın bölgedeki istikrarı artırma konusundaki ortak çabalarını destekliyor.