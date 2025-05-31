Gündem

Hakan Fidan, İngiltere İle Görüştü

hakan-fidan-ingiltere-ile-gorustu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi önemli konuları kapsıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Fidan ve Lammy, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme çabalarını değerlendirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER GÜNDEME GELDİ

Görüşme sırasında Suriye’deki son durumu, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkileri ve diğer bölgesel gelişmeleri de tartıştı. Bu konular, iki bakanın bölgedeki istikrarı artırma konusundaki ortak çabalarını destekliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Galatasaray’dan Drone Gösterisi!”

Galatasaray, Başakşehir maçından sonra stadyum üzerinde dronlarla görsel bir gösteri düzenledi.
Flaş

Muslera Ve Mertens Veda Etti!

Galatasaray, Süper Lig'in finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek sezonu kapatırken, Fernando Muslera ve Dries Mertens takıma veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.