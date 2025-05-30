Gündem

Hakan Fidan, İngiltere ile görüştü

hakan-fidan-ingiltere-ile-gorustu

DÜŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar da değerlendirildi.

BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme sırasında Suriye’deki güncel gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum gibi diğer bölgesel konular da gündeme geldi. Bu başlıklar, iki taraf arasında daha derin bir iş birliği ve anlayış sağlama amacı taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

BJK, 15 Haziran’da Toplantı Yapacak

Beşiktaş Kulübü, taşınmaz projeleri, yeni yatırımlar ve kira sözleşmeleri için yönetim kuruluna yetki verme amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek.
Gündem

E-Rapor Dönemi Başladı

26 Mayıs'tan itibaren e-Rapor sistemi devreye girdi; 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı hastaların raporları otomatik olarak yenilenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.