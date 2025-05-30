Hakan Fidan, İngiltere ile görüştü

DÜŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar da değerlendirildi.

BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme sırasında Suriye’deki güncel gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum gibi diğer bölgesel konular da gündeme geldi. Bu başlıklar, iki taraf arasında daha derin bir iş birliği ve anlayış sağlama amacı taşıyor.