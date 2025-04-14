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Hakan Fidan, Rubio İle Görüştü

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TÜRKİYE DİPLOMASİDE ARABULUCU ROLÜNÜ DEVAM ETTİRİYOR

Türkiye, diplomasideki arabulucu görevini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye’deki güncel gelişmeler ile Gazze’deki insani durum da masaya yatırıldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ÜZERİNDE DURULDU

Görüşme çerçevesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar da değerlendirildi. Çeşitli bölgesel ve küresel meseleler üzerinde durularak, diplomatik çözüm arayışları tartışıldı.

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