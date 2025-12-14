Hakan Fidan: SDG İsrail’den Cesaret Alıyor Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı programda ABD ile olan ilişkiler ve CAATSA yaptırımlarını değerlendirdi. Fidan, mevcut koşullar altında CAATSA yaptırımlarının 2026 yılında kaldırılmasının mümkün olduğunu belirtti.

SDG’NİN TUTUMU VE İSRAİL’LE BAĞLANTILARI

Bakan Fidan, Suriye’deki durumu ele alarak SDG’nin tutumunu eleştirdi. Fidan, “SDG, İsrail’den kesinlikle cesaret alıyor. Hiçbir zaman muhalefetle birlikte Esad’a karşı hareket etmedi” dedi. SDG’nin DEAŞ tehdidini bahane ederek süreci uzatmaması gerektiğini ve bunun sahadaki dengeleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER VE ULUSAL ORDU

Suriye’deki son durumu değerlendirirken Fidan, 8 Aralık sonrası yeni süreçte önemli adımlar atıldığını ancak sorunların büyüklüğü nedeniyle bu adımların hemen görünmediğini aktardı. ABD’deki Sezar yasasının kaldırılmasının yatırımlar için olumlu bir etki yarattığını ifade eden Fidan, Türkiye’nin birçok projeye destek verdiğini belirtti. Ayrıca, Suriye’deki silahlı muhalif grupların ulusal orduya bağlanmasının Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

GÜNEY SURRETİNİN RİSKLERİ

Bakan Fidan, güneydeki durumun en büyük risk alanı olduğunu belirterek, “SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde şu anda sorun alanı var. Güney meselesi fevkalade önemlidir” dedi. Fidan, bu durumun yönetilmesinin gerekli olduğunu ve daha büyük riskleri beraberinde getirebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE’DEKİ TERÖRLE MÜCADELE SÜRECİ

Fidan, Türkiye’deki terörle mücadele sürecinin şeffaf bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Bu süreç Devlet Bahçeli’nin davetiyle başladı. Meclis’teki komisyonlar sivil toplumdan görüş alıyor” dedi. Öte yandan, terör örgütünün şeffaf bir tavır sergilemediğinin altını çizdi.

ÖRGÜTÜN MESLEKİ TUTUMU

Fidan, terör örgütünün Türkiye’ye karşı silahlı mücadele verirken, diğer ülkelerle bir sorunun olmamasının çelişkisini dile getirdi. Örgütün, bölgesel ve küresel ittifaklarla hareket ettiğini belirterek, bunun kendi içinde rasyonalitesi bulunmadığını söyledi.

İSRAİL’İN BÖLGESEL POLİTİKASI

Fidan, İsrail’in bölgeye yönelik bir dizayn arayışında olduğunu ve bu politikaların Lübnan, Suriye ve Filistin’de etkili olduğunu ifade etti. SDG’nin İsrail’den cesaret aldığı yönündeki bir soruya Fidan, “Kesinlikle alıyor” yanıtını verdi ve İsrail’in Esad’ın gitmemesi yönündeki tutumunu eleştirdi.

DEAŞ VE KULLANIM ALANLARI

Fidan, DEAŞ’ın her zaman bir bahane olarak kullanıldığını ve şu anda bir sistemik tehdit oluşturmadığını aktardı. “Problem DEAŞ’ı bahane göstererek daha farklı politik projelerin hayata sokulması meselesidir” dedi.

SİYASET VE GÜVENLİK ANLAYIŞI

Fidan, Türkiye’nin siyasal ideolojilerle değil, siyasi hedeflere ulaşmak için silah kullanma metoduyla ilgili sorunlar yaşadığını vurguladı. “Siyasetle değil, silahla sen bunu yapmaya çalışırsan silahla karşılık bulursun” ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI GÜÇ ÖNERİSİ

Fidan, Gazze’deki durumla ilgili Türkiye’nin her türlü uluslararası çabaya destek verdiğini belirtti. İstikrar gücünün asıl amacının, saldırıları önlemek olması gerektiğini kaydetti.

CAATSA YAPTIRIMLARININ GELECEĞİ

Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinde CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü ve yakın dönemde olumlu bir gelişmenin beklenebileceğini ifade etti. Bu yaptırımların kaldırılmasının Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yeniden muhataplık geliştirebilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI VE ARABULUCULUK

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının temel probleminin tarafların taleplerinin uyuşmaması olduğunu söyleyerek, arabuluculuğa ihtiyaç olduğunu ifade etti.

DONBAS BÖLGESİ VE KRİZ

Fidan, Donbas bölgesinin savaşın kilit başlığı olduğunu ve burada yaşanan çatışmaların devam etmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.