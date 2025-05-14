Hakan Fidan Sibiha ile buluştu

DIPLOMASI TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Antalya’da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilirken, Bakan Fidan da görüşmelerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Bakan Fidan Antalya’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

ATEŞKES VE BARİŞ ÇABALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin gündeminde, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar yer aldı. Bakan Fidan, barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere her türlü desteği sağlama konusundaki isteklerini dile getirdi. Ayrıca, görüşmede Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin ülkemize yapılması planlanan ziyaretiyle ilgili hazırlıklar da ele alındı.