Hakan Fidan Sibiha ile buluştu

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Antalya’da gerçekleşen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Bakan Fidan, pek çok görüşme yapıyor. Bu kapsamda, Antalya’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

ATEŞKES ÇABALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin odağında, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar yer aldı. Bakan Fidan, barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyareti de toplantının gündeminde yer aldı.

DESTEK SÖZLERİ VERİLDİ

Fidan, barış sürecine katkı sağlamak için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Bu çabalar, bölgedeki barış ve istikrar için önemli bir adım olarak görülüyor.