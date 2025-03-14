Hakan Fidan: Silahlar Teslim Edilmeli

DÜN ŞAM’DA GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahım Kalın, dün Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Yaklaşık 3 saat süren bu görüşmeye ilişkin TV100’de bilgi veren Fidan, 8 Aralık’ta Suriye’de yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Fidan, “Şu anda sistem kendini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hem uluslararası toplumun hem de komşular olarak bizlerin her türlü desteğine ihtiyacı var.” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin komşularına karşı tarihi mesuliyeti bulunduğunu ifade eden Fidan, “Onlara her türlü desteği götürmek gerekli.” dedi.

SURİYE VE TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Fidan, Suriye’nin şartlarını suistimal eden terör örgütleri bulunduğunu belirterek, “O konuları görüşmek, mevcut gelişmeleri gözden geçirmek ve iki ülke arasında gündeme gelmesi gereken diğer konuları ele aldık. Enerji ve yardım gibi.. İyi ve verimli bir ziyaret oldu.” dedi. Ürdün’de Türkiye’nin DEAŞ’a karşı oluşturduğu platformun temellerinin atıldığını ifade eden Fidan, Suriye’nin bu süreçteki önemli rolüne değindi. Şam’daki görüşmelerde yeni mekanizmanın teknik özellikleri üzerinde de durduklarını belirtti.

Bölgede yaşanabilecek provokasyonlara karşı daha önce uyarıda bulunduklarını aktaran Fidan, “Bu tür provokasyonlara karşı idari ve siyasi tedbirler önemli. Bu provokasyon Nusayri kesimin provoke edilmesine yönelik bir proje.” diyerek, eski rejim unsurlarının hükümet birliklerine saldırmasının belirli askeri ölümleri getirebileceğini ifade etti.

AHLÂKİ YAKLAŞIM VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Suriye’de Ahmed Şara yönetiminin provokasyonlara karşı aklı selim bir yaklaşım sergilediğini belirten Fidan, bazı çevrelerin provokasyonu kendileri örgütlediğini söyledi. Fidan, Türkiye’nin demokratik değerleri sağlamlaştırmaya devam edeceğini belirterek, “Artık örgüt yöneticilerinin de İmralı’dan gelen çağrıya yanıt verip kurtulması lazım.” dedi.

AVRUPA’NIN GÜVENLİK YAPISI ÜZERİNE GÖZLEMLER

Fidan, 2007-2008 yıllarında Türkiye ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne girseydi, Britanya’nın AB’den çıkmamış olabileceğini vurguladı. Avrupalı liderlerin, dünyanın farklı çekim alanlarına bölünmesi durumunda ne yapacağını kestiremediğini söyleyen Fidan, “Bu, sadece irade koyup peşinden gitmekle alakalı bir konu.” diyerek Avrupa’nın güvenlik mimarisi ile ilgili değerlendirmelerini aktardı.