Hakan Fidan: Suikast Girişimi Yaşandı

DÜŞMANLIKLARIN KÖKENİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV programında gündeme dair birçok önemli açıklama yaptı. Fidan, kamuoyunu sarsan bir suikast girişimini de ilk kez gözler önüne serdi. “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi” diyen Bakan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme girişimine maruz kaldığını belirtti. Olay sırasında durumu fark edemediklerini ancak yapılan tahlillerle bu durumun netleştiğini ifade etti. Bu sebeple bir süre tedavi gördü.

TEHDİTLERİN KAYNAKLARI

Kendisine yöneltilen, “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi. “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil” dedi. FETÖ’cülerin ve diğer organize suç örgütlerinin kişisel ve ailevi hedeflerine yönelik yaptıkları propagandanın dünyada benzeri görülmemiş olduğunu dile getirdi.

Fidan’ın bu ifadeleri, Türkiye’nin diplomasi ve güvenlik politikalarının karmaşık dengeleri üzerinde dururken, şahsına yönelik gerçekleşen bu girişimin uluslararası boyutlarının olabileceği yorumlarına da zemin hazırladı.