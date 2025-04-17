Hakan Fidan, YPG Silah Bırakmalı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkezi’nde Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinden milletvekilleriyle bir araya gelerek Suriye’deki gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fidan, Türkiye’nin Suriye politikasındaki kırmızı çizgilerini vurguladı. YPG’nin silah bırakması ve federal bir yapının kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

YPG’YE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Fidan, YPG ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “YPG’nin silah bırakarak Suriye milli ordusuna katılması yönünde kararlıyız. Ordu dışında başka bir silahlı yapıya izin verilmeyecek,” diye ekledi. Bu ifade, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha ön plana çıkardı.

FEDERALİZM TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Suriye’nin yönetim yapısına dair devam eden tartışmalara yanıt veren Fidan, federal bir sistemin gündemde olmadığını vurguladı. “Suriye’de federal bir yapılanma asla söz konusu değil. Merkezi yönetim ve ülke bütünlüğü esas alınacak,” diyerek bu konudaki net duruşunu ortaya koydu.

KÜRTLERİN ANAYASAL ROLÜ

Bakan Fidan, Suriye’deki Kürt toplumunun haklarına da değinerek, “Kürtler, Suriye anayasasının kurucu unsurlarından biri olarak yer almalı. Bu, kapsayıcı bir yönetim için önemli,” dedi. Bu ifadeler, Türkiye’nin Kürtlerin haklarını desteklediğini ancak ayrı bir yapıya karşı olduğunu ortaya koyuyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA ELEŞTİRİ

Fidan, toplantıda İsrail’in Suriye’deki istikrarsızlaştırıcı adımlarına dikkat çekerek, “İsrail’in son saldırıları, bölgeyi daha da kaosa sürükleme çabasıdır. Buna karşı eleştirel bir tavır içindeyiz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca DEAŞ’la mücadelenin Ürdün ve diğer bölge ülkeleriyle süreceğini de belirtti.