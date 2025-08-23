Hakem Heyeti Toplantısı Sona Erdi

KAMU HAKEM KURULU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşları ile ilgili çalışmalara başladı. Kurul, ilk toplantısını saat 14.30’da gerçekleştirdi. 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu’nun 9 üyesi bu toplantıya katıldı. Toplantıda, Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen temsilcileri de yer aldı.

KAMU İŞVERENİ BAŞVURUSUNU YAPTI

Memur-Sen’in Kurul’a başvurmayacaklarına dair açıklama yapmasının ardından, Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu sundu. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlık yaptığı Kurul, 5 gün içerisinde kararını vermekle yükümlü. Kurul’un vereceği karar kesin olacak ve bu karara itiraz edilemeyecek. Memur-Sen, yeni bir açıklama yaparak “Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır” dedi.

KAMU İŞVERENİN HAZIRLADIĞI TEKLİFLER

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’taki ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4 ve ikinci yarısı için yüzde 4 zam önerdi. 15 Ağustos’ta, 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos’ta yaptığı revizede 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önerdi. 2027 yılı için aldığı teklif ise değişmedi.