Hakem Oyun Devam Etti, VAR’ı İzledi

MAÇIN DETAYLARI

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, konuk ekip Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı isteğiyle dikkat çekti.

PENALTI BEKLEYİŞİ

Maçın 55. dakikasında Talisca’nın şutu, Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun şutunun ardından top yandan dışarıya çıktı. Fenerbahçeli futbolcular, Opoku’nun pozisyonunda elle oynama olduğu ve bu durumun penaltı gerektirdiğini düşündü.

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen bildirim sonrası pozisyonu incelemek üzere monitöre gitti. VAR kontrolü sonrasında hakem Pakkan, oyunun devam etmesine karar verdi.

Fenerbahçe, bu pozisyon sonrası 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golünü attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gol sonrası hakeme VAR incelemesi için işaret yaparak, ekran izlenmesi gerektiğini belirtti.